Das Restaurant Croatia am Zurlaubener Ufer in Trier, war am Dienstagabend voll besetzt. Doch die Fans der kroatischen Nationalmannschaft konnten gegen Argentinien nicht jubeln.

Anfangs war die Stimmung noch ausgelassen. Die Fans der kroatischen Nationalmannschaft drückten die Daumen für den Einzug ins Finale der Fussball-WM in Katar. SWR Die Fans konnten das Spiel auf zwei Fernsehgeräten auf kroatisch und deutsch verfolgen. Im ersten Teil des Spiels war die Hoffnung auf Tore noch vorhanden. Schließlich hatte Kroatien zunächst deutlich mehr Ballbesitz. SWR Doch gegen Argentiniens Superstars Messi und Alvarez konnte auch Kroatiens Legende Modrić nichts ausrichten. SWR Enstand: 3:0 für Argentinien. Einen Trost für die kroatischen Fans gibt es: Das vediente Spiel um den dritten Platz am Samstag. Wer der Gegner der Kroaten wird, zeigt sich am Mittwochabend. Dann spielt Frankreich gegen Marrokko. SWR