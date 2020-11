per Mail teilen

Am 3. November wählen die Amerikaner einen neuen Präsidenten. Die Menschen in der Eifel schauen mit Spannung auf den Wahlausgang. Wird der geplante Truppenabzug aus Spangdahlem gestoppt?

Am Rande des 800-Einwohner-Dorfes Spangdahlem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) liegt die gleichnamige Airbase. 4.000 Soldaten arbeiten dort, leben mit ihren Familien in der Region. Nach den Plänen von US-Präsident Donald Trump soll die in Spangdahlem stationierte F16-Kampfjetstaffel nach Italien verlegt werden. Wann der Umzug stattfinden wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist, wie viele Soldaten von dem Abzug betroffen sein werden.

Trumps Ankündigung "Schock" für Region

Die Ankündigung der Verlegung sei in der Region "ein Schock" gewesen, sagt der Vorsitzende des deutsch-amerikanischen Freundschaftsvereins Host Nation Council Spangdahlem, Jan Niewodniczanski. "Wir wissen, dass die Menschen, die am Standort beschäftigt sind, gerne da sind." Die Airbase zähle weltweit zu den beliebtesten US-Standorten.

Der Bürgermeister von Spangdahlem, Alois Gerten, hofft, dass die Amerikaner weiter zur Airbase stehen. Dabei spielt für ihn keine Rolle, wer die Wahl in den USA gewinnt. Spangdahlem sei ein strategisch wichtiger Standort für die Amerikaner, so Gerten. Daher sei er optimistisch, dass Spangdahlem auch in Zukunft eine Daseinsberechtigung haben werde.

Abzug erst in mehreren Jahren?

Eine realistische Verlegung der F16-Einheit ist nach Meinung des Bürgermeisters ohnehin erst in mehreren Jahren möglich. "Es werden noch Jahre ins Land gehen, bis die F16-Staffel abgezogen wird", so Gerten. Erst müsse an einem anderen Standort eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden.

Ähnlich sieht das der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Joachim Streit (Freie Wähler). Er glaube nicht, dass bei einem erneuten Wahlsieg Donald Trumps die F16-Staffel wirklich schnell abgezogen werde. "Da wird noch viel Zeit ins Land gehen", so Streit. "Am Ende wird doch eine geostrategische Entscheidung getroffen und die wird immer lauten: Spangdahlem bleibt bestehen."

Verhältnis nachhaltig gestört?

Das deutsch-amerikanische Verhältnis in der Eifel habe unter der Präsidentschaft Trump nicht gelitten, so Landrat Streit. "Das ist gefühlt sogar noch besser geworden. Je mehr Deutsche auf Abstand zu Trump gehen, desto mehr wird die Nähe zu den Amerikanern vor Ort gesucht, weil man sehr wohl beides trennen kann."

"Präsidenten kommen und gehen und die deutsch-amerikanische Freundschaft in der Eifel bleibt bestehen." Joachim Streit (Freie Wähler), Landrat Eifelkreis Bitburg-Prüm

Trump hat "viele Tischtücher zerschnitten"

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher, Manfred Rodens (CDU), hofft dagegen schon auf eine Verbesserung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses, "so wie es in den vergangenen Jahrzehnten war". Trump habe "viele Tischtücher zerschnitten".

"Auf der lokalen Ebene hoffen wir natürlich, dass die Wahl doch einen Einfluss darauf hat, ob möglicherweise Truppenteile aus Spangdahlem abgezogen werden sollen oder nicht", so Rodens. "Noch einmal vier Jahre Trump wären nicht so einfach für uns in Deutschland, das ist überhaupt keine Frage", so Rodens.

"Wir gehen schon davon aus, dass eine Wahl von Biden diesen geplanten Truppenabzug auf jeden Fall hinauszögern wird." Manfred Rodens (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher

"Truppenabzug wird kommen"

Eine ganz andere Meinung dazu hat Umweltschützer und Landwirt Günther Schneider aus Binsfeld (Kreis Bernkastel-Wittlich). Er wohnt direkt neben der Airbase Spangdahlem und kämpft seit Jahren für die Schließung des Standortes.

Schneider ist davon überzeugt, dass der Truppenabzug fortgesetzt wird - egal wer die Wahl in den USA gewinnt. "Auch bei einem Wahlsieg von Joe Biden werden die Abzugspläne von Donald Trump umgesetzt", ist sich Schneider sicher. Die Amerikaner müssten am Militär sparen und Truppen reduzieren.

"Biden ist kein Europäer, er ist auch ein Amerikaner." Landwirt und Umweltschützer Günther Schneider aus Binsfeld (Eifel)

Joe Biden sei auch ein "Vollblutamerikaner", so Landwirt Schneider. "Wenn das den Amerikanern Geld kostet, wird er abziehen und wird die Truppen dort stationieren, wo sie mehr gebraucht werden als in Deutschland."