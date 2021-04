Skelett in Kanalschacht entdeckt

Grausiger Fund in der Eifel

In einem Waldstück bei Fleringen in der Eifel ist ein menschliches Skelett gefunden worden. Das hat die Polizei bestätigt. Nach SWR-Informationen wurden die menschlichen Überreste etwa zehn Meter tief in einem Kanalschacht entdeckt.