Situation nach Hochwasser in Trier-Ehrang zu Beginn der Heizperiode

Viele Betroffene der Hochwasserkatastrophe in Trier-Ehrang müssen zu Beginn der Heizperiode auf provisorische Lösungen zurückgreifen. Wie die Stadtwerke Trier auf Anfrage des SWR mitteilten, konnten bislang 53 von über 200 Häusern an das Erdgasnetz angeschlossen werden.

Zusätzlich zu den eigenen Tiefbaueinheiten seien vier Bauunternehmen im Einsatz. Dort wo Leitungen liegen, schließen sie die Häuser an das Netz an. Dort wo noch keine Leitungen liegen, weil bislang mit Öl geheizt wurde, muss das Netz erst ausgebaut werden. Die Arbeiten würden voraussichtlich im Januar abgeschlossen, so eine Sprecherin. Wie der Ortsvorsteher von Ehrang Berti Adams dem SWR sagte, müsse niemand frieren. Es gebe es provisorische Lösungen mit Gastanks und Gasflaschen. Auch nutzten Betroffene vorübergehend Heizlüfter. Vergangene Woche seien 200 Heizlüfter an Familien aus Ehrang verteilt worden. Die Stadtwerke gewährten den Menschen eine Gutschrift, weil die Geräte viel Strom verbrauchen.