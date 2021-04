per Mail teilen

Viele Kliniken in der Region Trier rechnen nach eigenen Angaben in den kommenden Wochen wegen der steigenden Inzidenzzahlen mit mehr Covid-19-Patienten.

In der Region Trier ist die Situation in den Kliniken momentan recht entspannt. Die Zahl der Corona Patienten sowohl auf den normalen Stationen als auch auf den Intensivstationen ist in allen Häusern derzeit noch einstellig.

Noch genug Intensivbetten vorhanden

Das heißt im Umkehrschluss, dass in allen Häusern noch ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen. In den Trierer Krankenhäusern gibt es insgesamt sieben Corona Patienten auf den Intensivstationen. Platz hätte man für mehr als 40 Patienten. In Idar- Oberstein gibt es zur Zeit keine Intensivpatienten.

Mediziner fürchten, dass die Zahl der Corona-Infizierten ansteigt

Die derzeitige Lage bezeichnen viele Kliniken als mögliche "Ruhe vor dem Sturm". Wegen der steigenden Inzidenzzahlen rechnen die Häuser in den kommenden Wochen mit deutlich mehr Covid-19-Patienten.