Warnung vor Hochwasser: Sirenen sollen aufgerüstet werden

In der Region Trier sollen Sirenen auf- oder umgerüstet werden, damit sie besser warnen können, etwa vor Hochwasser. Das teilten die Kreisverwaltungen auf SWR-Anfrage mit. Demnach arbeitet das Land Rheinland-Pfalz derzeit an einem landesweit einheitlichen System, das auch bei Stromausfall arbeiten und von der integrierten Leitstelle der Feuerwehr ausgelöst werden kann. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm soll dieses System in naher Zukunft in den Probebetrieb gehen, so ein Sprecher. Neben dem Signal, bei dem der Ton eine Minute lang auf- und abschwillt, sollen dann auch andere Signale abgegeben werden. Ein Sprecher des Kreises Trier-Saarburg sagte dem SWR, Warnungen durch Sirenen seien zwar sinnvoll – ihre Finanzierung müsse aber vor der Anschaffung gesichert sein. Es werde noch dieses Jahr ein Gutachten zu geeigneten Standorten für Sirenen in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg geben. Im Kreis Bernkastel-Wittlich ist den Angaben zufolge für die Zukunft ein flächendeckendes Sirenensystem geplant.