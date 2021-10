Sirenen sollen umgerüstet werden

Einzelne Sirenen in der Region Trier sollen umgerüstet werden, um die Bevölkerung in Zukunft besser beispielweise vor Hochwasser warnen zu können. Das teilten die zuständigen Landkreise dem SWR mit. Bislang seien die Sirenen nicht dazu ausgelegt, die Bevölkerung zu warnen. Die Sirenen seien lediglich dazu da, die Freiwilligen Feuerwehren in den einzelnen Ortschaften zu alarmieren, heißt es von den Kreisen. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sollen die Sirenen digitalisiert werden, so ein Sprecher. Dann sei es auch möglich, die Bevölkerung beispielsweise mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Ton vor Gefahrenlagen wie Hochwasser oder Unwetter zu warnen. Im Kreis Trier-Saarburg soll ein Gutachten klären, welche Sirenen umgerüstet werden können. Nach dem Hochwasser Mitte Juli hatten Politiker mehr analoge Warnmöglichkeiten wie Sirenen gefordert.