Die Stadt Trier will noch in der ersten Jahreshälfte 2021 mit dem Bau des neuen Mehrgenerationen-Wohnhauses für eine Sinti-Gemeinschaft beginnen. Nach Angaben der Stadt soll das 4,7 Millionen Euro teure Bauprojekt am Trierer Grüneberg in zwei Jahren abgeschlossen sein. Die Sinti-Gemeinschaft lebt bislang in städtischen Wohnungen, die in schlechtem Zustand sind. Die Stadt hatte jahrelang nicht darin investiert.