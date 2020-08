Der Kunststoffteile-Hersteller Simona AG in Kirn meldet deutliche Umsatzverluste für die ersten sechs Monate des Jahres. Nach Angaben eines Sprechers ist das Unternehmen bisher aber noch gut durch die Corona-Krise gekommen.

Der Umsatz im ersten Halbjahr ist laut Simona um mehr als 12 Prozent eingebrochen. Betroffen seien vor allem die Geschäfte in den USA und in der Luftfahrt. In Europa dagegen hielten sich die Umsatzeinbußen noch in Grenzen, auch weil die Simona transparente Platten herstelle, die als Trennwände zum Infektionsschutz verwendet würden. Die Finanzlage des Unternehmens sei weiter stabil. Laut einem Unternehmenssprecher gab es wegen der Corona-Krise bisher keine Entlassungen. Der Simona Konzern beschäftigt weltweit gut 1400 Mitarbeiter, davon fast 600 am Stammsitz in Kirn.