Der Trierer Silvesterlauf findet in diesem Jahr als virtuelle Hilfsaktion statt. Spitzenläufer aus aller Welt laufen für die Angehörigen der Opfer der Amokfahrt in der Trierer Fußgängerzone. Hier fand in den vergangenen Jahren der traditionelle Silvesterlauf statt. Mit dabei sind Gesa Krause, Sabrina Mockenhaupt, aber auch der ehemalige Leichtathletik Weltstar, Haile Gebrselassie. Die Spitzensportler absolvieren die Strecke, wo auch immer sie sind. Dafür spendet der Verein Silvesterlauf 2.400 Euro. Hobbyläufer können ebenfalls teilnehmen mit einer Gedenk- Startnummer. Sie werden gebeten, ebenfalls auf das offizielle Hilfskonto der Stadt Trier zu spenden.