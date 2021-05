per Mail teilen

In Trier dürfen Laufbegeisterte endlich wieder in der Gruppe trainieren. Der SWR erklärt, welche Regelungen ab jetzt für Gruppensport gelten. Auch Tanzen in der Gruppe könnte demnächst wieder möglich sein. Damit es bald wieder losgehen kann, legt eine Trierer Tanzschule ein ungewöhnliches Konzept vor.

Endlich wieder in der Gruppe Sport machen! Darauf hat sich Hobby-Läuferin Miriam Prosch jetzt seit Monaten gefreut. Nach der Corona-Pause kann es am Mittwochabend wieder losgehen. Dann trifft sie beim Lauftreff des Silvesterlauf Trier e.V. viele begeisterte Sporttreibende am Turm Luxemburg auf dem Trierer Petrisberg und joggt mit ihrer Gruppe eine Stunde durch Trier.

Das ist möglich im Gruppensport im Freien

Seit Donnerstag, 20. Mai, dürfen in Trier wieder bis zu 10 Personen und ein Trainer oder eine Trainerin kontaktlos im Freien trainieren. Grund ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 50 lag. Seit Donnerstag gelten daher Lockerungen unter anderem im Amateur- und Freizeitsport.

Nun können sich die Läuferinnen und Läufer vom Silvesterlauf Trier e.V. wieder regelmäßig treffen und ihre Runden durch die Stadt drehen. Silvesterlauf Trier e.V.

Hygienekonzept macht’s möglich

Damit alles nach Vorschrift läuft, müssen sich die Hobby-Sporttreibenden vor jedem Training anmelden. Der Verein Silvesterlauf Trier e.V. teilt die Läuferinnen und Läufer dann in vier Gruppen mit maximal 10 Personen plus Coach ein. “Das gibt Sicherheit und lässt auch eine Kontaktverfolgung sehr gut zu“, erklärt der Vorstandssprecher des Silvesterlauf Trier e.V., Hans Tilly. Die vier Gruppen laufen in unterschiedlichem Tempo. Wer einmal ins Training reinschnuppern möchte, ohne gleich dem Verein beizutreten, kann das weiterhin tun. Allerdings muss man sich vorher anmelden.

Großes Interesse am Sport in der Gruppe

Das Interesse am Gruppensport ist groß: Viele Menschen haben sich neu zum Lauftreff angemeldet. Der Verein hat durch die Pandemie keine Mitglieder verloren.

"Neben dem Bedürfnis nach Bewegung begründet sich der Zulauf sicher auch dadurch, dass Bewegung an der frischen Luft - gerade in diesen Krisenzeiten - gesundheitsfördernd ist und das Immunsystem stärkt. Außerdem möchten die Menschen wieder Normalität, das Treffen und den Austausch beim gemeinsamen Laufen."

Die Vorfreude ist groß

Läuferin Miriam Prosch sagt: "Am meisten freue ich mich darauf, die Leute zu treffen." Dieses Jahr konnte der Lauftreff wegen der Corona-Regelungen statt einmal wöchentlich nur insgesamt drei Mal stattfinden. Während der letzten Monate habe Prosch daher alleine oder mit einer Freundin aus dem Lauftreff Sport gemacht. Das Erlebnis in der Gruppe habe aber gefehlt.

"Beim Laufen in der Gruppe zieht einer den anderen mit, man läuft mal länger als sonst und die Gruppe erfährt zusammen Erfolge."

Weitere Lockerungen ab 2. Juni geplant

Ab 2. Juni soll es weitere Lockerungen geben: Bleibt die 7-Tage-Inzidenz unter 50, soll Gruppensport im Freien mit Abstand wieder mit bis zu 20 Erwachsenen möglich sein. Auch innen könnten dann wieder bis zu fünf Erwachsene aus verschiedenen Hausständen mit Abstand Sport treiben. Voraussetzung für den Sport außen und innen ist jedoch, dass jede Person 20 Quadratmeter Fläche zum Trainieren hat.

Tanzschulen haben es weiter schwer

Draußen sind aber nicht nur Läuferinnen und Läufer unterwegs, auch Tänzerinnen und Tänzer kann man bald unter freiem Himmel trainieren sehen: Die Tanzschule Dance-Inn am Trierer Hauptbahnhof will ab nächstem Monat je nach Wetter mit ihren Schülerinnen und Schülern draußen in der Nähe der Bahnhofsgleise tanzen. Denn auch Tanzschulen mit Hygienekonzept dürfen unter Auflagen wieder Gruppenkurse anbieten.

Nicht alle Tanzschulen machen auf

Andere Schulen bleiben trotzdem erst einmal geschlossen oder bieten weiterhin Online-Kurse an. Das liegt daran, dass im Sport innen aktuell nur eine Person pro 40 Quadratmeter trainieren darf. “Das heißt, ich habe in meinem Tanzsaal Platz für ein Tanzpaar und mich als Lehrer“, erklärt Frank Kronenbusch, der Inhaber von Franks Tanzschule. Seit Kurzem bietet er wieder Einzelstunden für Paare an. Die Tanzschule regulär zu öffnen, lohne sich aber erst, wenn er fünf oder sechs Paare unterrichten dürfe. Das hängt von der vorgeschriebenen Quadratmeterzahl pro Tanzpaar ab. Ab Juni könnte es wieder losgehen, wenn die Inzidenzen es weiter zulassen.