Die Corona-Sichtungsstelle in Bitburg ändert wegen einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums ihre Arbeit. Wie die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mitteilte, können in der Sichtungsstelle ab 18. November nur noch Menschen einen Coronatest bekommen, die vom Gesundheitsamt ausdrücklich dazu aufgefordert wurden. Menschen, die Symptome einer Coronaerkrankung haben, sollten sich zuerst an ihren Hausarzt wenden, so die Kreisverwaltung. Die Sichtungsstelle Bitburg ist ab dem 18. November mittwochs und sonntags geöffnet.