In der Corona-Sichtungsstelle des Eifelkreises in Bitburg können sich ab Mittwoch kommender Woche nur noch Menschen testen lassen, die vom Gesundheitsamt ausdrücklich dazu aufgefordert wurden. Wie die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mitteilte, gilt die neue Regelung ab 18. November. Grund sei eine neue Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die regelt, wer Anspruch auf einen Coronatest hat. Menschen mit Symptomen sollten sich an ihren Hausarzt wenden und nicht einfach so zur Sichtungsstelle kommen, so die Kreisverwaltung. Die Sichtungsstelle Bitburg ist ab nächster Woche nur noch mittwochs und sonntags geöffnet.