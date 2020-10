Mitgliedsunternehmen der Kreishandwerkerschaften und des Handelsverbands in der Region Trier können ab heute die sogenannte Heimat-Shopping-Card beantragen. Nach Angaben des Handelsverbands soll mit der Karte der lokale und regionale Handel unterstützt werden. Teilnehmende Unternehmen können ihren Mitarbeitern auf die Karte einen monatlichen steuerfreien Bonus in Höhe von bis zu 44 Euro auszahlen. Über die Karte können die Mitarbeiter das Geld dann ausschließlich in Geschäften der Region ausgeben. Die Karte soll den Handel vor Ort stärken und dazu beitragen Innenstädte zu erhalten. Sie soll Menschen dafür sensibilisieren weniger im Internet, sondern mehr in regionalen Geschäften einzukaufen. Die Heimat-Shopping-Card ist ein Teil der Aktion Heimat-Shoppen, mit der jedes Jahr viele deutsche Städte und Gemeinden auf ihre lokalen Geschäfte, Gastronomie und Dienstleistungsbetriebe aufmerksam machen.