SGD Nord zahlt 2020 rund 92.000 Euro für Naturschutz im Raum Trier aus

Die SGD Nord und das Umweltministerium haben im Jahr 2020 für Naturschutzmaßnahmen in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg Fördermittel in Höhe von rund 92.000 Euro ausgezahlt. Der Präsident der SGD Nord, Wolfgang Treis sagte, das Geld helfe dabei, Ökosysteme und Lebensräume zu erhalten oder wiederherzustellen. Geld gab es demnach für Naturschutzgebiet „Kahlenberg am Sievenicherhof“. In dem insgesamt 15,5 Hektar großen Gebiet finde man einen für das Stadtgebiet Trier einzigartigen Halbtrockenrasen mit besonderen Pflanzen wie der Aufrechten Trespe, dem Sonnenröschen, und dem Deutschen Enzian. Damit der Halbtrockenrasen mit seiner Artenvielfalt erhalten werden könne müsse er regelmäßig von Büschen und Sträuchern befreit werden. Seit vergangenem Jahr beweiden vier Rinder der Art das Naturschutzgebiet und sorgen dafür, dass der Lebensraum erhalten bleibt.