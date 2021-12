Zweiter Teil der Höchstspannungsleitung genehmigt

Der Bau des zweiten Abschnitts der Höchstspannungsleitung zwischen Metternich und Niederstedem in der Eifel ist genehmigt. Das teilte die SGD Nord mit. Damit könne in Zukunft der Strom von Windkraft aus der Eifel besser in den Süden und Südwesten verteilt werden. Der neue Abschnitt der Leitung soll 47 Kilometer lang werden. Außerdem würden dafür 137 Masten gebaut. Auch die Bahn und ein Stromunternehmen sollen von der neuen Leitung profitieren, so die SGD Nord. Sie könnten ihre Leitungen zusätzlich auf den neuen Strommasten installieren. Betroffen von den Arbeiten werden die Verbandsgemeinden Cochem, Maifeld, Kaisersesch und Traben-Trarbach sein. Ebenso die Verbandsgemeinden Ulmen und Wittlich Land. Wegen der Coronapandemie wurden Einwände gegen die Baupläne online eingeholt. Die gewonnenen Erkenntnisse seien in die Pläne mit eingeflossen, so die SGD Nord.