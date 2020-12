per Mail teilen

Eine 90-jährige Frau ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Wohnhausbrand in Gemünden im Hunsrück schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Seniorin mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50.000 Euro. Die Brandursache sei noch unklar.