Betreiber von Seniorenheimen aus der Region Trier fordern baldige Lockerungen der Corona-Auflagen. Diese hatte Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler für Ende April in Aussicht gestellt. Derzeit dürfen sich sowohl Bewohner als auch Besucher nur eingeschränkt in den Heimen bewegen. Ein Sprecher von creatio, der Seniorenheime unter anderem in Schweich, Trier und Wittlich betreibt sagte, die Lockerungen seien dringend nötig. Bei Bewohnern und Mitarbeitern gebe es kaum noch Verständnis für Einschränkungen. Der überwiegende Teil von ihnen sei gegen Corona geimpft. Die Besuchsregelung, aber auch der Alltag mit beispielsweise Essen auf den Zimmern führten zu hohem Aufwand für das Personal. Vom Mutter-Rosa-Altenzentrum in Trier hieß es, auch immer mehr Besucher würden die Mitarbeiter auf Lockerungen ansprechen. Allerdings könnten die Heime sich nicht über die Landesverordnung hinwegsetzen.