Bei vielen Verwaltungen in der Region Trier fragen ältere Menschen nach, wie sie zu den Impfzentren befördert werden können. Das betreffe besonders Senioren, die auf dem Land lebten. Die Kreisverwaltungen empfehlen, sich bei den Ortsbürgermeistern zu erkundigen. So gebe es viele kommunale und ehrenamtliche Fahrdienste, die Senioren zu den Impfzentren beförderten. In manchen Verbandsgemeinden wie Arzfeld, Bitburger Land oder Wittlich-Land würde der jeweilige Bürgerbus oder Rufbus die Senioren ins Impfzentrum fahren. In Reil an der Mosel übernehme der Ehrenamtliche Fahrdienst die Beförderung. In anderen Gemeinden organisierten Nachbarn Fahrten für Senioren ins Impfzentrum. Allerdings sollten Senioren, die krankheitsbedingt stark gehandicapt seien, besser einen Krankentransport nutzen.