Arztbesuch in Belgien endet für 91-Jährigen im Hunsrück

Eigentlich war der 91-Jährige nur kurz beim Arzt im belgischen St. Vith. Die Heimfahrt wurde dann allerdings zur Irrfahrt. Schuld war eine falsche Ausfahrt.

Der Senior war vergangenen Freitag mit seinem Auto eigentlich auf dem Weg von einem Arztbesuch im ostbelgischen Sankt Vith zu seinem nur 15 Minuten entfernten Zuhause. Dabei nahm er jedoch versehentlich eine falsche Ausfahrt. Er folgte der Strecke und fuhr mehr als 100 Kilometer - bis in den Hunsrück.

91-Jähriger sitzt in der prallen Sonne

Der ungeplante Ausflug des Mannes endete schließlich auf der B50 am "Stumpfen Turm" in Morbach. Dort saß der 91-Jährige auf einer Bank des Rastplatzes in der prallen Sommerhitze, ohne ausreichend Getränke und Essen.

Wir haben aber gleich gemerkt, dass der Mann sehr aufgeregt war

Ein Ehepaar, dass zufällig vorbei kam, wurde auf den hilflosen Mann aufmerksam. Die beiden fuhren zunächst an dem Rastplatz vorbei, wendeten dann aber und fuhren zurück. "Wir haben gleich gemerkt, dass der Mann sehr aufgeregt war", erzählt Ralle Ventura, der den Mann zusammen mit seiner Frau gefunden hat und sich beim SWR gemeldet hat. Sie gaben dem Mann etwas zu trinken und verständigten dann die Polizei.

Söhne holen Vater im Hunsrück ab

Eine Streife nahm den 91-Jährigen in Obhut und brachte ihn zur Polizeiinspektion Morbach. Dort wurde er mit Kaffee und Kuchen versorgt. Die Polizei kontaktierte die Söhne des Mannes, die sich auf den Weg von Belgien nach Morbach machten, um ihren Vater abzuholen. Zusammen mit seinem Auto wurde der "Vater auf Abwegen" dann wohlbehalten wieder nach Hause gebracht.