In Gornhausen bei Morbach im Hunsrück geht in den kommenden Wochen eine Ära zu Ende. Das alte Betriebsgebäude des SWR-Senderstandortes Haardtkopf wird abgerissen.

Einst arbeiteten in dem Gebäude, das aus den 1950er Jahren stammt, zwölf Techniker, um mehr als 170 Verstärker und mehrere Sender in der Region am Laufen zu halten.

Zwei Techniker bleiben zurück

Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Die moderne Technik hat die Anlagen effizienter, kleiner und ersetzbar gemacht. Ein großes Betriebsgebäude mit Überwachungsraum, Büros und Werkstätten wird nicht mehr gebraucht, ein paar Container reichen nun aus. Zurück bleiben zwei Techniker.

Einer davon ist Karl-Heinz Moskopp. Er steht in dem alten Gebäude und stapelt Aktenordner auf einer Holzpalette. Die Ordner enthalten unter anderem alte Urlaubsanträge und Störmeldungen, die vernichtet werden müssen. Es sind die letzten Arbeiten, die Moskopp in dem Betriebsgebäude erledigt. Von dort aus wurde jahrzehntelang die gesamte Region mit Fernsehen und Radio versorgt.

22 Jahre Geschichten und Erinnerungen

Die Techniker vom Haardkopf haben rund um die Uhr Sender und Umsetzer repariert, sodass beim SWR Bild und Ton immer stimmten. Auch Moskopp hat das 22 Jahre in dem Betriebsgebäude getan. Dass das Gebäude nun abgerissen wird und damit auch irgendwie eine Ära zu Ende geht, erfüllt ihn mit Wehmut.

"Eine gewisse Traurigkeit stellt sich natürlich ein. Man verbindet viel mit den Räumlichkeiten, man hat hier viel erlebt. Und man kann seinen Enkeln nicht mehr zeigen, wo man mal gearbeitet hat." Karl-Heinz Moskopp, Techniker SWR-Sendestandort Haardtkopf

Die Büros sind mittlerweile leer. An den Pinnwänden hängen aber noch Gruppenbilder der Belegschaft und Grußkarten aus dem Urlaub. Die Serverschränke, die in den Räumen stehen, wurden bereits auseinandergebaut.

Schrauben und Elektrobauteile sind noch da

Auf dem Boden verteilt liegen überall Kabel herum. Die Schubladen in den Werkstätten sind noch voll mit Schrauben und Elektrobauteilen, die jetzt nicht mehr gebraucht werden. In der Werkstatt hat Moskopp am liebsten gearbeitet, erzählt er.

"Am meisten fehlt mir dieser Werkstattbetrieb hier. Ich persönlich habe sehr gerne Fernsehumsetzer repariert, weil aus dem alten Metier der Rundfunk-Fernsehtechnik heraus, war das eigentlich genau die Arbeit, die man gelernt hat, wo man sich auskannte und was einem Spaß gemacht hat", so Moskopp.

Einige Fenster und Türen kugelsicher

Doch es gibt auch Erinnerungen, die Angst machen. Und die werden für Karl-Heinz Moskopp beim Rundgang durch das verlassene Gebäude nochmal ganz real, als er im ehemaligen Büro von seinem Chef steht. Die Tür dort ist schussfest, genauso wie die Fenster im ehemaligen Sendeleiterbüro. Maßnahmen, die noch aus der Zeit stammten, als die linksextremistische Terrorgruppe Rote Armee Fraktion (RAF) in Deutschland Anschläge auf Sender geplant und auch verübt hatte.

"In Koblenz beispielsweise wurde versucht, einen ganzen Mast umzulegen, was zum Glück nicht gelungen ist. Daraufhin hat man einen Trakt dieses Gebäudes schusssicher ausgebaut."

Mit dem digitalen Fernsehen kam der Wandel

Moskopps Chef ist vor etwa zehn Jahren in Rente gegangen. Um diese Zeit gab es auch den größten Umbruch. Damals kam das digitale Fernsehen auf, mehr als 170 Umsetzer wurden nicht mehr gebraucht. Die großen Sendemasten werden jetzt zentral aus Baden-Baden überwacht und größtenteils von externen Firmen repariert.

Karl-Heinz Moskopp und sein Kollege überwachen jetzt nur noch die Anlagen in der Region und tauschen gelegentlich kleine Teile aus. Für ihre Arbeit sitzen sie nun nur noch in einem kleinen Büro.