Selbstfahrender Roboter für den Weinbau wird vorgestellt

Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel stellt am Mittwoch in Thörnich einen Roboter für die autonome Bewirtschaftung im Weinberg vor. Darin liege die Zukunft des Weinbaus, so das DLR. Der elektrisch betriebene Roboter sehe aus wie ein kleiner Vollernter. Er nehme die Rebzeile zwischen die vier Räder und könne den Pflanzenschutz, die Bodenbearbeitung und den Laubschnitt übernehmen. Dafür seien dann künftig keine Helfer mehr notwendig. Der Roboter arbeite autonom. Er werde programmiert und könne dann so lange arbeiten, bis er wieder aufgeladen werden müsse. Nach Mitteilung des DLR wird es immer schwieriger, Fachkräfte zu finden, die eine Schmalspurbahn im Weinberg fahren könnten. In Frankreich werde der Roboter schon eingesetzt. Das DLR beziffert die Kosten für einen solchen Roboter auf 150.000 bis 200.000 Euro.