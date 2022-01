Markt für Sekt und Schaumwein stabil

Der Markt für Sekt und Schaumwein hat sich bei den Herstellern in der Region Trier in etwa auf dem guten Niveau des Vorjahres eingependelt. Sektproduzenten teilten auf SWR Anfrage mit, der Markt sei stabil. Da wegen der Coronapandemie Großveranstaltungen abgesagt wurden, habe sich der Sektkonsum eher in den privaten Bereich verlagert. Die Verbraucher griffen in unsicheren Zeiten auch bei Sekt eher zu altbewährten, bekannten Marken.

Im Jahr 2021 habe auch die Sektbranche unter steigenden Rohstoff- und Energiepreisen sowie Lieferengpässen gelitten, trotzdem lockten die Supermarktketten ihre Kunden mit Dumpingpreisen. Im kommenden Jahr rechnen die Sekthersteller mit steigenden Preisen. Auch der Trend zu mehr alkoholfreiem Sekt werde sich weiter fortsetzen.