Im Mosel-Ort Zeltingen-Rachtig hat es einen SEK-Einsatz wegen einer angeblichen Bedrohungslage gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatte zuvor eine Zeugin zwei Männer beobachtet, die am Campingplatz mit einer Schusswaffe in Richtung Moselbrücke schießen würden. Danach seien die Männer in ein Auto gestiegen und in Richtung Ort gefahren. Nach einer Fahndung nahm die Polizei den Fahrer des Autos in Wehlen vorläufig fest. Einsatzkräfte durchsuchten sein Auto und stellten eine Schreckschusswaffe und ein Messer sicher. Er sagte, er habe seinen Beifahrer in Zeltingen-Rachtig abgesetzt. Da die Polizei davon ausging, dass auch dieser Schusswaffen habe, sperrte sie einige Straßen in der Umgebung. Der Einsatzleiter forderte Spezialeinsatzkräfte und den Polizeihubschrauber an. Gegen 14.00 Uhr nahm die Polizei auch den zweiten Verdächtigen vorläufig fest. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung, was auf dem Campingplatz geschah, ermittelt die Kriminalpolizei Wittlich.