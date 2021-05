In Trier können sich am Freitagabend homosexuelle Paare segnen lassen. Damit soll ein Statement gegen die Entscheidung Roms gesetzt werden, homosexuelle Paare nicht zu segnen.

Mit der Segnung von homosexuellen Paaren in der Herz-Jesu Kirche in Trier Süd will sich das sogenannte queere Team Herz-Jesu der bundesweiten Aktion "liebegewinnt" anschließen. Diese positioniert sich am 10. Mai gegen die Anordnung Roms, gleichgeschlechtliche Paare nicht zu segnen.

Vielfalt als Antrieb

Mit der bundesweiten Aktion soll laut den Initiatoren die Vielfalt von Lebens- und Liebesentwürfen gefeiert und gleichzeitig um Gottes Segen gebeten werden.

In Herz-Jesu können sich am Freitagabend homosexuelle Menschen, egal, ob als Einzelne, Paare oder als Familien, segnen lassen.

Regenbogenfahne als Zeichen der Solidarität

Vor zahlreichen kirchlichen Gebäuden wurde im März mit Kreide ein Regenbogen gemalt und mit der Aussage "Liebe ist keine Sünde" versehen.

Vatikan immer noch gegen Segnung

Der Vatikan hatte im März erklärt, homosexuelle Verbindungen entsprächen nicht dem göttlichen Willen und könnten nicht gesegnet werden. Einige Theologen und Bischöfe kritisierten diese Haltung stark. Auch der Trierer Generalvikar Ulrich von Plettenberg hatte die Entscheidung Roms kritisiert.