Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Seffern in der Eifel mit Nägeln gespickte Wurstköder ausgelegt. Wie die Polizei mitteilte, ist nicht bekannt, ob ein Tier schon einen solchen Köder gefressen hat. Bereits im Juni seien in Seffern ähnliche Köder ausgelegt worden. Die Polizei rät Hundebesitzern, ihre Tiere vorsichtshalber anzuleinen.