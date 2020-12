per Mail teilen

Wissenschaftler der Universität Trier entwickeln einen digitalen Meeresatlas zum antiken Seehandel. Wie die Universität mitteilte, wird das auf neun Jahre angelegte Forschungsprojekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in den ersten Jahren mit 1,65 Millionen Euro unterstützt. Die Trierer Forscher untersuchen mit Simulationen, wie sich Seerouten und Seehandel beeinflusst haben. So soll ein digitaler, interaktiver historischer Atlas entstehen. Ab dem Jahr 2022 soll es eine neue Professur zur Maritimen Antike in Trier geben.