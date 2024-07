Ein Unbekannter soll in Speicher in der Eifel eine Sechsjährige missbraucht haben. Die Polizei fahndet jetzt mit Videos und Fotos nach einem möglichen Tatverdächtigen.

Die Polizei Bitburg sucht nach diesem Mann mittleren Alters. Er habe helle Haut und dunkle Haare. Bekleidet ist er mit einem blauen Oberteil, möglicherweise eine Sportjacke und einer kurzen, dunkle Hose, teilte die Polizei Bitburg weiter mit. Es wurde inzwischen auch ein weiteres Video veröffentlicht, auf dem der Gesuchte zu sehen sein soll.

Ein anderes Video zeigt ebenfalls den Radfahrer mit einer blauen Jacke. Der Mann fuhr laut Polizei vor und nach der Tat mehrfach mit einem dunklen Fahrrad, eventuell einem Mountainbike, im Bereich der Ringstraße in Speicher umher, teilte die Polizei weiter mit.

Bisher drei Zeugen gemeldet

Nach der Tat am Dienstag hätten sich bisher drei Zeugen gemeldet. Die Polizei sucht außerdem Personen, die zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe unterwegs gewesen sind.

Darunter drei Autofahrer, die in der betreffenden Zeit die Ringstraße in Speicher befahren haben. Außerdem mehrere Fußgänger, die am Dienstagabend in der Umgebung unterwegs waren. Diese mögen sich bei einer Anlaufstelle melden, die die Polizei in Speicher eingerichtet hat. Hinweise können auch unter der Telefonnummer 06561/968510 gegeben werden.

Unbekannter Täter lockt Sechsjährige mit Süßigkeiten

Am Dienstagabend habe die Familie des Mädchens Anzeige erstattet, wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs. Demnach habe das Mädchen am Abend in der Nähe seines Wohnhauses in Speicher gespielt. Dort habe ein unbekannter Mann die Sechsjährige angesprochen. Unter einem Vorwand habe er das Kind mit Süßigkeiten hinter ein Haus gelockt.

Fahndung läuft weiter

Dort habe er sich an ihr vergangen und sei dann geflüchtet. Das Mädchen sei sofort danach nach Hause gelaufen und habe von der Tat erzählt. Die Mutter habe dann die Polizei alarmiert. Die Sechsjährige ist laut Polizei körperlich unverletzt, aber traumatisiert. Mit Rücksicht auf das Opfer und die Familie würden keine Details zur Tat bekannt gegeben. Das Mädchen und seine Familie würden von einer Opferschutzbeauftragten betreut.

Ermittlung wegen Verdachts auf schweren sexuellen Kindesmissbrauch

Die Polizei ermittelt inzwischen wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Kindesmissbrauch. Eine Sonderkommission ist eingerichtet. Ein Polizeisprecher sagte, der Täter sei nach wie vor nicht ermittelt.

Mehr Polizeistreifen in Speicher

Die Polizei hatte zuletzt Spuren gesichert und mehrere Menschen vernommen. In den nächsten Tagen wolle man häufiger in Speicher und umliegenden Orten Streife fahren und ansprechbar sein.

Weitere Kinder angesprochen?

In den Tagen zuvor hatte die Polizei Hinweise von Eltern erhalten, dass ein Mann Kinder in Speicher ansprechen und ihnen Süßigkeiten zuwerfen würde. Dieser Mann sei schon vergangene Woche identifiziert und angesprochen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er als Tatverdächtiger "in diesem Fall eher ausscheiden, soll in den Ermittlungen aber berücksichtigt werden".

Verhaltenshinweise der Polizei

Die Polizei rät Eltern, dass sie ihren Kindern vermitteln sollen, immer offen über alle Themen mit ihnen zu sprechen. Ein Kind solle alle Erlebnisse und Sorgen mitteilen können. Eltern sollten außerdem mit dem Kind vereinbaren, dass es nicht mit Fremden mitgehe oder mitfahre und es keine Geschenke von Fremden annehmen soll. Außerdem rät die Polizei, dass ein Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz gehen soll.