Hotels - schwierige Lage und schlechte Aussichten über Feiertage

Die Buchungen in Hotels in der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel sind über die Feiertage sehr verhalten. Die Verunsicherung der Gäste sei groß, teilten Hotels und Tourismusbüros auf Anfrage mit. Die Wintersaison über Weihnachten und Silvester falle quasi aus, sagte der Leiter der Eifel Tourismus GmbH. Man sei froh über jeden Gast, der komme, es seien in diesem Jahr aber deutlich weniger als sonst. Vor allem die aktuelle Situation der Coronapandemie halte viele Menschen davon ab, zu verreisen. Die Hotelbetriebe hätten versucht, das Beste aus der 2G-Plus Regel zu machen, doch die Aussicht auf weitere Einschränkungen auch bei privaten Treffen verschärfe die Situation noch.