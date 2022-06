Lebensgefährlich Verletzter bei Unfall auf A1

Bei einem Unfall auf der A1 zwischen Manderscheid und Hasborn ist am Freitagabend ein 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Luxemburger "aus bisher ungeklärter Ursache" gegen 19:30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Am Straßenrand kollidierte sein Auto mit mehreren Bäumen und wurde dabei komplett zerstört. Die Feuerwehr befreite den 20-Jährigen aus den Trümmern und er wurde in ein Krankenhaus geflogen. Die A1 ist bis in die Nacht gesperrt. Am Einsatzort befinden sich neben Feuerwehr und Polizei, Rettungshubschrauber, Polizeihubschrauberstaffel und die Autobahnmeisterei.