Ein Schwertransport vom Trierer Hafen zu Arla Foods nach Pronsfeld ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch reibungslos verlaufen. Wegen der Überbreite mussten auf vielen Mittelinseln Schilder entfernt werden.

Transportiert wurde ein so genannter Zweitrommelkessel, teilte die Trierer Hafengesellschaft mit. Ein Dampfkessel für die Milchpulverproduktion. Den Angaben zufolge ist er etwa 45 Tonnen schwer und sechs Meter breit. Der Transport begann gegen 22 Uhr 30. Zunächst ging es über die Landstraße durch Orte wie Binsfeld und Spangdahlem bis zur A 60 nach Fließem. Gegen 02.00 kam der Schwertransporter an seinem Ziel in pronsfeld an.

Ein weiterer Lkw mit zwei kleineren Teilen startete gegen drei Uhr nachts nach Pronsfeld. Zuvor waren die Teile bereits per Schiff von Husum nach Rendsburg und von dort aus nach Trier transportiert worden. Pro Quartal finden bis zu vier solcher Schwertransporte statt, so die Hafengesellschaft.