Zwischen Kesten und Minheim bei Bernkastel-Kues hat es auf einer Kreisstraße einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Radfahrer wurde so schwer verletzt, dass er kurz darauf starb.

Am Mittwochnachmittag, gegen 17:30 Uhr, ist es nach Angaben der Polizei auf der Kreisstraße K53 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Radfahrern gekommen. Ein 70-jähriger Fahrradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er kurz darauf in einem Trierer Krankenhaus verstarb.

Wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte, war ein Ehepaar aus dem Rheinland mit den Fahrrädern auf der K53 unterwegs. In Höhe der Staustufe bei Minheim wollten sie wohl nach ersten Ermittlungsergebnissen die Kreisstraße überqueren, um auf einem Radweg weiterzufahren.

Dabei wurden sie von einem 31-jährigen Pkw-Fahrer von hinten erfasst. Während die 64-jährige Frau nur leicht verletzt wurde, traf das Auto ihren 70-jährigen Ehemann frontal und verletzte ihn so schwer, dass er später im Krankenhaus gestorben ist.

K53 war für mehrere Stunden gesperrt, Rettungshubschrauber war im Einsatz

Die Teilstrecke der K53 zwischen Kesten und Minheim war bis circa 22 Uhr komplett in beide Fahrtrichtung gesperrt. Diverse Hilfskräfte und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiter an.