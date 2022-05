Schwerer Unfall mit mindestens fünf Fahrzeugen

Bei Büdlicherbrück sind mindestens fünf Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt gewesen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Strecke musste weiträumig gesperrt werden.

Nach dem ersten Stand der Unfallermittlungen der Polizei hatte ein Pkw gegen 15 Uhr am Dienstag die Landstraße 150 in Richtung Thalfang befahren. In Höhe der Abfahrt Büdlich wollte er nach links abbiegen, musste aber wegen des Gegenverkehrs anhalten. Der nachfolgende Autofahrer bremste ebenfalls ab, so die Polizei. Ein dritter Fahrzeughalter habe aber nicht mehr anhalten können und sei auf das zweite Auto aufgefahren und habe dies auf den ersten Wagen geschoben. Danach habe ein vierter, in gleicher Richtung fahrender Pkw ebenfalls nicht mehr anhalten können, sei auf das dritte Fahrzeug aufgefahren und durch den Aufprall in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er mit einem entgegenkommenden Kleinlaster kollidiert.

Viele Rettungs-und Feuerwehrleute im Einsatz

Am Dienstag Nachmittag ging die Polizei von sechs Verletzten aus. Wie schwer sie verletzt seien, sei noch unklar. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Morbach und Hermeskeil eine Vielzahl von Rettungs- und Feuerwehrleuten aus den umliegenden Gemeinden sowie Rettungshubschrauber.

Straße gesperrt

Die L 150 wurde für den Verkehr zwischen der Autobahnanschlusstelle Mehring und der Zufahrt zur B327, der Hunsrückhöhenstraße, vollständig gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert. Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, konnte die Polizei am Dienstagnachmittag nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft Trier hat zur Unfallrekonstruktion und Klärung einen Gutachter beauftragt.