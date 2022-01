Schwerer Rodelunfall auf dem Erbeskopf

Bei einem Rodelunfall auf dem Erbeskopf im Hunsrück sind am Sonntag eine Frau und ihr Sohn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren sie auf dem Schlauch eines Traktorreifens den Skihang hinab gerodelt.

Während der Fahrt hätten die beiden dann die Kontrolle verloren, seien auf der Piste mit einer Ruhebank kollidiert und schließlich gegen eine Holzwand geprallt. Dabei seien sie schwer verletzt worden. Auch eine unbekannte Person, die auf der Bank gesessen habe, wurde laut Polizei vermutlich verletzt.

Laut Polizei gestalteten sich die Rettungsmaßnahmen schwierig - "aufgrund Schaulustiger, Eisglätte und dem unwegsamen Gelände". Das habe es den Rettungskräften schwer gemacht, die Verletzten zu bergen. Sie hätten schließlich mithilfe von sogenannten Rettungsschlitten vom Hang geholt werden können. Zwar sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen, dieser habe wegen des dichten Nebels aber nicht fliegen können. Die Verletzten seien mit Krankenwagen in Trierer Krankenhäuser gebracht worden.

Polizei rät, Gelände zu meiden

Die Polizei warnt unterdessen ausdrücklich davor, das Gelände rund um den Skihang am Erbeskopf zu betreten. Ein Polizeisprecher sagte, man könne keine drei Meter gehen, ohne auf die Nase zu fallen. Den Angaben zufolge hat es am Sonntag bereits mehrere Unfälle am Erbeskopf gegeben. Näheres ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Skilifte noch nicht in Betrieb

Am Erbeskopf war dieses Jahr noch kein Wintersport möglich. Die Skilifte sind derzeit noch nicht in Betrieb. Vergangene Woche liefen testweise bereits die Schneekanonen. Wegen Plustemperaturen am Tage habe die vorhandene Schneedecke aber bereits begonnen zu tauen, so die Verbandsgemeindebürgermeisterin von Thalfang, Vera Höfner.

Plustemperaturen tagsüber und Sonne bringen den Schnee am Erbeskopf zum Schmelzen. SWR Jana Hausmann

Vergangenes Wochenende hatte es am Erbeskopf einen Besucheransturm gegeben. Stellenweise kam es laut Polizei zu Staus. Weil die Parkplätze voll waren, hätten die Menschen teils an Wander-und Waldwegen geparkt. Die Straße zum Gipfel musste zeitweise abgesperrt werden.