Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Freitagabend lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr auf der L148 zwischen der Kreuzung Büdlicherbrück und Leiwen. Der Motorradfahrer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen in einer Linkskurve in eine Leitplanke und schleuderte über die Fahrbahn. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen. Er wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 21 Uhr teilweise gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.