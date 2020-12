Bei einem Wildunfall in der Nähe von Flußbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die Frau und ihr Beifahrer am Sonntagabend von Greimerath in Richtung Flussbach. In einer Linkskurve kreuzte plötzlich ein Reh die Straße. Beim Ausweichmanöver geriet der Wagen ins Schleudern, überschlug sich und blieb in einem Graben auf dem Dach liegen. Fahrerin und Beifahrer konnten sich laut Polizei trotz schwerer Verletzungen selbst aus dem Auto befreien.