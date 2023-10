Vier Menschen bei Feuer in Trier-Nord verletzt

per Mail teilen

Durch einen Wohnungsbrand sind Montagabend in Trier vier Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr kam ein Mensch in eine Spezialklinik.

Demnach wurde die Feuerwehr gegen 18:15 Uhr alarmiert wegen eines Brandes in einem Mehrparteienhaus. Dort hätten mehrere Menschen in einem Wohnhaus einen Gaskocher betrieben. Dadurch wurde die Wohnung in Brand gesetzt. Die Berufsfeuerwehr rettete die Menschen aus der Wohnung und löschte das Feuer.

Ein Mensch schwer verletzt

Drei von ihnen kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Trierer Krankenhaus. Ein Mensch habe Brandverletzungen erlitten. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte demnach ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in eine Spezialklinik.