Geklautes Schweizer E-Bike per Tracking-Chip in Region geortet

Wegen eines Trackingchips konnte die Polizei in Monzingen bei Kirn den mutmaßlichen Dieb eines E-Bikes aus der Schweiz fassen. Einer Mitteilung zufolge war das Fahrrad gestern Nacht im Kanton-Basel gestohlen worden. Der Besitzer konnte es aber mittels eines am Fahrrad angebrachten Chips orten – und sehen, dass sich das Fahrrad in Monzingen befindet. Die Polizei ließ einen dort geparkten Lieferwagen öffnen. In dem befand sich das Schweizer Rad und noch zwei weitere hochwertige Fahrräder. Gegen den Fahrer aus Moldau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.