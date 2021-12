Schweicher Karnevalverein sagt Umzug und Sitzungen wegen Corona ab

Der Schweicher Karnevalverein hat wegen Corona als einer der ersten alle Veranstaltungen abgesagt. Das Risiko sei sowohl wegen Infektionen - aber auch aus Kostengründen zu hoch.

Glücklich ist niemand im Schweicher Verein "Karnevalverein 1970 e.V." Kein interner Karnevalsstart, keine Gala, kein Rosenmontagsumzug. Die Absage der Veranstaltungen sei schon schwer gefallen. Aber - wie die 1. Vorsitzende, Steffi Simon sagt: "Das nimmt jetzt auch den Druck heraus, dass man ständig guckt."

Immer wieder neue Corona-Regeln für Karnevalsvorbereitung

Was ist heute schon wieder los? Wie sind die Corona-Zahlen - sind sie gestiegen? Sie schaue schon noch, aber beachte das nicht mehr ganz so intensiv. Davor mussten die Mitglieder des Karnevalvereins jeden Tag, wenn neue Beschlüsse kamen, schauen: Was ist im Training erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Was dürfen wir machen? Was dürfen wir nicht tun? Und so sei dieser Druck nach der Absage schon ein bisschen abgefallen.

Für die Tanzgruppen ist Absage hart

Marika Rosch trainiert verschiedene Tanzpaare und Tanzgruppen im Schweicher Karnevalverein. Besonders für die Kinder sei die Absage hart gewesen. Für viele ist Karneval ein wichtiges Hobby. Die Enttäuschung sei daher besonders für die Kinder groß gewesen.

Online-Training funktioniere nach ihrer Erfahrung eher schlecht. Sie seien Teamsportler, also sie müssten das in der Gruppe trainieren. Dort tausche man sich aus. Das mache Spaß. Schautanz ist ein Kontaktsport.

"Also, wir üben Hebefiguren, Pyramiden, und dieser Sport lebt auch von einer guten Gemeinschaft, von einem guten Team. Und das heißt, es ist online überhaupt nicht zu vergleichen, wenn jeder zuhause oder auch Kinder in ihrem Kinderzimmer herumhüpfen und versuchen, da irgendwie mitzukommen."

Der Schweicher Karnevalverein hat für 2021/22 alle Veranstaltungen abgesagt. Ein Bild aus Tagen, als Aufführungen noch möglich waren. Schweicher Karnevalverein 1970 e.V.

Aktuell warteten sie jetzt erst einmal ab. Nach den Weihnachtsferien, sobald das möglich sei, wollten sie versuchen, wieder ins Training einzusteigen. Die einstudierten Tänze wieder weiter zu trainieren. Sie hätten ja für diese Session neue Tänze geübt, neue Choreografien. Die nähmen sie mit in die nächste Session, die dann hoffentlich stattfinde.

Marika Rosch, Tanz-Trainerin des Schweicher Karnevalvereins 1970 e.V. (li.) und Steffi Simon, 1.Vorsitzende Schweicher Karnevalverein 1970 e.V. (re.) SWR

Für beide Aktiven im Schweicher Karnevalverein gibt es aber leider derzeit keine Alternative zur Absage. Steffi Simon meint, es sei ja auch wichtig, Planungssicherheit für die Mitglieder zu haben.

"Damit man noch die Halle vielleicht abmelden kann. Und auch dem Techniker und der Band frühzeitig Bescheid sagt, dass auch Kosten gespart werden. Dass die Mitglieder und die Aktiven wissen, wo geht´s lang."

Sie wollten ja Mitglieder, Tänzer und auch sich selbst und das Publikum schützen. Und der ein oder andere wollte ja vielleicht dann die Zeit anders verbringen. Vielleicht wegfahren. Einmal die Winterferien nutzen. Und so könne man auf diese Weise besser planen.