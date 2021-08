per Mail teilen

Ein Auto ist am späten Freitagabend nahe Schweich (Kreis Trier-Saarburg) über die Terrasse eines Hotels geschleudert und gegen eine Hauswand geprallt. Zum Glück befanden sich keine Gäste mehr auf der Terrasse.

Die drei Insassen des Wagens seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Auf der Terrasse hätten eine halbe Stunde vor dem Unfall noch Gäste gesessen. "Nur der glückliche Umstand, dass die Gäste den Außenbereich kurz zuvor verlassen hatten, verhinderte hier einen katastrophalen Unfallausgang", hieß es.

Der auf der Hotelterrasse stehende Wagen. Er war mit drei Personen besetzt. Pressestelle Polizeiinspektion Schweich

In Rechtskurve von Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen war das mit zwei jungen Männern und einer jungen Frau besetzte Auto rund 100 Meter vor dem Anwesen in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Der Pkw hob im angrenzenden Grünbereich hinter einer Bodenwelle ab und "flog" nach Angaben der Polizei in Richtung des Hotels. Der Wagen habe ein rund 60 mal 60 Zentimeter großes Loch in die Hauswand gerissen. Der Schaden wird auf 50.000 bis 100.000 Euro geschätzt.