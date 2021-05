per Mail teilen

Verzögerung bei Bau von integrativem Schulprojekt

Der Zeitplan für das Integrative Schulprojekt in Schweich ist wegen Baustoffmangels stark verzögert. Wie die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Träger der Schule mitteilte, ist ungewiss ob das Schulgebäude wie geplant nach den Sommerferien 2022 bezogen werden kann. Eigentlich sollten die Trevererschule und die Grundschule Schweich ab dann das Gebäude nutzen. Derzeit sei der Zeitplan um bis zu fünf Monate verzögert, so die Kreisverwaltung. Baumaterialien wie Holz, Stahl und Dämmstoffe würden knapper und verzögert geliefert. Außerdem habe es Missstände in den Planungsleistungen gegeben. Der Einbau der elektrotechnischen Anlagen hätte sich dadurch stark verschoben. Das Schulprojekt soll insgesamt mehr als 41 Millionen Euro kosten.