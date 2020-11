Unbekannte Täter haben am Montagmorgen in Schweich (Kreis Trier-Saarburg) einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, sind sie auf der Flucht.

Der Geldautomat wurde laut Polizei um kurz vor fünf Uhr gesprengt. Der Automat war demnach an einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Ermesgraben" angebracht. Anwohner hatten nach einem lauten Knall die Polizei informiert.

Mit dunklem Auto geflüchtet

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten offenbar mehrere Täter den Automaten gesprengt. Sie sind demnach anschließend mit einem dunklen Auto geflüchtet. Zur Beute macht die Polizei keine Angaben. An dem Gebäude entstand Sachschaden. Zeugen sollen sich bei der Kripo Trier melden. Telefon 0651/9779-2290

Der Geldautomat war an einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Ermesgraben" in Schweich angebracht. Steil TV

Immer wieder werden Automaten gesprengt

Im Jahr 2020 hat es allein im Vulkaneifelkreis drei Geldautomaten-Sprengungen gegeben: Im Mai in Hillesheim, im September in Strohn und im Oktober in Gerolstein.