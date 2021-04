per Mail teilen

Drei unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag zwei Jugendliche an einer Bushaltestelle in Schweich angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wurden beide leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Die Angreifer seien etwa 25 bis 30 Jahre alt. Einer der Männer sei kräftig, habe einen markanten Vollbart und sei mit einem auffälligen grauen Sweatshirt mit der Aufschrift „Ellesse“ bekleidet gewesen. Die Polizei sucht Zeugen.