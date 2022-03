Wie läuft eine Geburt unter Corona-Bedingungen ab? Zwei Hebammen aus Trier berichten, wie sie die Corona-Zeit im Kreißsaal erleben und was sich für sie und ihr Team verändert hat.

Seit über 25 Jahren ist Marion Wühr Hebamme im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier. Hier kamen im vergangenen Jahr etwa 2.400 Kinder auf die Welt. Besondere Geburten unter Corona-Bedingungen. Auf der Entbindungsstation sind FFP2-Maske, regelmäßiges Händedesinfizieren und Abstand halten inzwischen zur Routine geworden.

Ein anderes Arbeiten kennt Sarah Weber nicht. Sie ist seit Oktober als Hebamme auf der Geburtsstation tätig. Nähe und Geborgenheit für die Mutter sind ihr besonders wichtig, erzählt Weber.

"Wir versuchen trotz der ganzen Situation eine schöne Geburt zu ermöglichen oder die Schwangeren so schön zu betreuen, dass sie gar nicht merken, dass wir Corona auf der Welt haben."

Hebamme Sarah Weber ist 23 Jahre alt und betreut neben der Arbeit im Krankenhaus auch noch Mütter bei der Vor- und Nachsorge. SWR

Strenge Regeln bei der Entbindung Corona-positiver Mütter

Doch eine "schöne Geburt" ist nicht immer einfach - insbesondere dann, wenn eine werdende Mutter positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Dann greifen besondere Schutzmaßnahmen. Die Geburt muss beispielsweise in einem extra abgeschotteten Kreißsaal stattfinden, der vom Rest der Station isoliert ist.

Extra Kreißsaal für Corona-positive Schwangere Zurzeit kommen etwa zwei bis drei schwangere Frauen Wochen pro Woche mit einer Covid-Infektion zur Entbindung ins Klinikum Mutterhaus Trier. Sie bekommen ihre Kinder in einem Kreißsaal, der extra für sie reserviert ist.

"Die Schwangere wird von ihrer Hebamme mit Schutzkleidung besucht", so Hebamme Marion Wühr. "Also Kittel, Brille, Häubchen, Mundschutz, FFP2-Maske und Handschuhe. Die Schwangere bekommt ihre eigene Toilette, denn sie darf auch nicht im Kreißsaal zur Toilette gehen."

Immerhin darf der Partner, sofern er negativ getestet ist, mit in den Kreißsaal - allerdings auch nur unter Einhaltung sämtlicher Schutzmaßnahmen.

Nähe und Emotionen gehen verloren

Die Schutzmaßnahmen machen es enorm schwer, der werdenden Mutter emotional beizustehen, so Hebamme Wühr. Durch die Sicherheitskleidung der Hebammen fehle oft der persönliche Kontakt zur Mutter.

"Wir sind verkleidet im Kreißsaal. Das ist ganz anders, als wenn man normal vor einer Frau steht. Wir müssen mehr mit den Augen reden, weil einfach der Rest des Gesichtes fehlt."

Auch für die junge Hebamme Sarah Weber gehen viele Emotionen verloren: "Die Schwangeren wissen gar nicht, welche Hebamme sie gerade betreut oder die haben gar keine Gesichter dazu."

Informationen für Schwangere Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat gemeinsam mit dem Berufsverband der Frauenärzte Antworten auf die wichtigsten Fragen von Schwangeren in Zeiten von Covid-19 herausgegeben.

Keine Schutzkleidung während der Geburt

Wenn die Geburt losgeht, braucht die werdende Mutter diese Schutzmaßnahmen aber nicht einzuhalten. Eine Maske werde zwar empfohlen, aber das sei in der Realität oft nicht machbar, meint Hebamme Wühr. "Da wird auch niemand von uns dann sagen: Um Gottes willen, ziehen Sie sofort die Maske wieder an."

"Eine Frau, die gerade ihr Kind bekommt, läuft Marathon und leistet Schwerstarbeit. Die wird die Maske mit Sicherheit von sich aus runterziehen."

Angst, dass sie sich selbst mit dem Coronavirus anstecken, scheinen die Hebammen nicht zu haben. Viel wichtiger sei für sie, dass die Geburt gut verläuft und dass es Mutter und Kind gut gehe, meint Sarah Weber: "Wir tragen ja durchgehend unsere Maske und halten alle Schutzmaßnahmen ein." So schützen sie eben nicht nur die Mütter, sondern auch sich selbst so gut es eben ginge.

Ein Blick in den "Corona-Kreißsaal" im Mutterhaus: Hier bekommen Corona-positive Mütter ihre Kinder. SWR

Isolation nach der Geburt

Ist das Kind auf der Welt, geht es für die Corona-positive Mutter mit Neugeborenem auf die Station in Isolation. Oft kommen dann weitere Sorgen der Mütter auf: Darf ich mein Kind trotzdem stillen? Muss ich Abstand zu meinem Kind halten? Ist mein Kind potenziell gefährdet? Diese Sorgen versuchen die Hebammen im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier den Müttern schnell zu nehmen.

Sie empfehlen Corona-positiven Müttern, Maske zu tragen, wenn sie dem Neugeborenen nahe sind und so wenig Übertragungsmöglichkeiten zwischen sich und dem Kind zu schaffen wie möglich. "Also weniger küssen, festhalten und schmusen, sondern so was eher dem gesunden Papa überlassen", so Marion Wühr.

Unverständnis der Angehörigen war belastend

Solange die Mutter in Isolation auf der Station liegt, durfte sie gerade zu Beginn der Corona-Pandemie keinen Besuch empfangen. Für die Mütter sei dies oft gar nicht so schlimm gewesen, da sie so ausreichend Ruhe bekamen - eher seien es die Familienangehörigen gewesen, bei denen Unverständnis über den Besucherstopp herrschte, welche noch zu Beginn der Pandemie im Krankenhaus galt, erinnern sich die Hebammen.

Trotz der besonderen Umstände in der Corona-Zeit können sich die Hebammen Marion Wühr und Sarah Weber keinen besseren Job vorstellen. Denn der seelische Beistand sei gerade jetzt wichtiger denn je. Darum machen die beiden Hebammen weiter - komme, was da wolle.