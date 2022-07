per Mail teilen

Autofahrer und Anwohner in Prüm haben am Samstagmorgen die Polizei alarmiert, weil ein schwarzer Schwan dort mitten auf einer Fahrbahn stand. Nach Polizeiangaben wollte das Tier den Autos auf der Straße keinen Platz machen. Die herbeigerufenen Beamten hätten den Schwan dann mit Futter in eine Kiste gelockt. Der Vogel sei unverletzt im Prümer Kurpark ausgesetzt worden.