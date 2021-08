Erst das Hochwasser und nun ein Schulanfang ohne Schultüte. Soweit soll es nicht kommen. Deshalb basteln Ehrenamtliche Schultüten für Kinder aus Hochwassergebieten.

In Ehrang, Kordel, Wittlich und vielen anderen Orten in der Region Trier hat das Hochwasser gewütet. Sperrmüll lag überall in den Straßen. Auch viele der liebevoll gebastelten Schultüten angehender Erstklässler und Erstklässlerinnen wurden von den Wassermassen mitgerissen.

Manuela Schmidt aus Wachtberg in der Nähe von Bonn wollte das nicht hinnehmen und hat sich kurzerhand mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern zusammengeschlossen. Sie bieten nun kostenlose, selbstgebastelte Schultüten für die betroffenen Kinder in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen an. Auch aus dem vom Hochwasser betroffenen Ehrang seien schon Anfragen gekommen. Die gebastelten Schultüten für die Ehranger Kinder sollen in den kommenden Wochen übergeben werden, so Schmidt. Dazu werde sie selbst nach Ehrang fahren.

Diese Ehrenamtlichen haben Schultüten für kommende Erstklässler gebastelt, die ihre Schultüten aufgrund der Flutkatastrophe 2021 verloren haben. Manuela Schmidt

Schultüten nach individuellem Wunsch

Wer eine Schultüte möchte, kann sich bei Manuela Schmidt melden. Farben, Motiven und allen anderen Wünschen seien keine Grenzen gesetzt, sagt sie. So sei jede Schultüte einzigartig. Von Piraten über Rennautos bis hin zu Prinzessinnen und Einhörnern sei alles dabei. Bei den Mädchen seien auch Glitzer-Effekte sehr beliebt. Da Dinosaurier besonders gefragt seien, habe sie ein extra "Dinosaurier-Bastelteam" entwickelt.

Die Schultüten einiger Erstklässler sind in den Fluten des Hochwassers 2021 untergegangen. Die Ehrenamtlichen haben neue Tüten für sie gebastelt. Über 35 Schultüten sind bereits fertig. Bald sollen einige Tüten auch in Trier-Ehrang verteilt werden. Die Motive sind vielseitig. Von Polizeiauto über Einhörner bis hin zu Dinosauriern ist alles dabei. Bei den Mädchen sind Glitzer-Effekte besonders beliebt. Manuela Schmidt

Spenden aus ganz Deutschland

Natürlich müssen die Schultüten auch gefüllt sein. Aus ganz Deutschland seien selbst genähtes Spielzeug, Mäppchen, aber auch Hörbücher, Uhren und Luftballons gekommen.

Außerdem sei extrem viel Schulmaterial gespendet worden, sagt Manuela Schmidt. Sogenannte Materialpaten hätten Pakete mit Ordnern, Mappen und Hefte an sie geschickt, die sie wiederum an die Kinder weiterleite.