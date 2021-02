Versetzter Präsenzunterricht an Grundschulen startet

Versetzter Präsenzunterricht an Grundschulen startet Familie sieht Wechselunterricht mit gemischten Gefühlen

Auch die Grundschulen in der Region Trier öffnen Montag wieder zum sogenannten Wechselunterricht. Kinder dürfen in kleinen Gruppen abwechselnd in die Schule kommen. Familie Lindemans aus Schöndorf (Kreis Trier-Saarburg) ist zwar froh, dass es wieder losgeht, hat aber auch Sorgen.