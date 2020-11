In Daun in der Vulkaneifel sitzen Schüler in Schulbussen weiter eng an eng - und das trotz der der geltenden strengen Hygienebestimmungen in der Corona-Pandemie, sagen Eltern, Schüler und Lehrer. "Wir betreiben hier einen großen Aufwand und dann wird das außerhalb der Schule unterlaufen. Das ist absurd", so Schulleiter Christoph Susewind.