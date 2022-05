per Mail teilen

Er ist Lehrer und Hobbymusiker: Jens Kemper, Schulleiter des Eifel-Gymnasiums Neuerburg, hat zum Motto des Abitur-Jahrgangs einen tanzbaren Sommerschlager geschrieben.

Als am Freitag der Schulleiter des Eifel-Gymnasiums Neuerburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) bei der Abitur-Feier die Bühne betrat, erlebten die Abiturientinnen und Abiturienten etwas, was sonst wohl eher selten vorkommt: Ihr Schulleiter sang einen Party-Schlager.

Passend zum gleichnamigen Abi-Motto hatte Jens Kempers Song "Sommer, Sonne und ABI Colada" Live-Premiere auf der Bühne der Abi-Feier. Nachdem fast die gesamte Oberstufenzeit von Corona bestimmt war, wolle er mit dem fröhlichen Sommersong den Schülerinnen und Schülern etwas geben, womit sie ihren Abschluss ordentlich feiern können, sagt Schulleiter Kemper.

Ohne das aktuelle Geschehen auf der Welt kleinreden zu wollen, glaube er, "dass jeder Mensch nicht 24 Stunden am Tag damit konfrontiert werden kann."

"Jeder, der Musik macht, möchte unterhalten. Man braucht auch Auszeiten. Mein Song ist so eine Auszeit."

Vom Lehrer zum Hobbymusiker

Aber wie kam es überhaupt zu dem Song und zu Kemper's Begeisterung für Schlager? Kemper hatte schon in der Grundschule Spaß an Musik. Er hat dort zuerst Blockflöte gespielt und später dann Klavierspielen gelernt. Während des Studiums fehlte dann aber die Zeit für die Musik.

"Seitdem ich Lehrer bin und das bunte, musikalische Schulleben um mich rum beobachten konnte, wurde bei mir wieder die Lust geweckt, selbst etwas zu machen", sagt Kemper. Schon öfter ist er bei Schulveranstaltungen als Sänger aufgetreten.

Jens Kemper hat ein kleines Musikstudio im eigenen Haus eingerichtet. SWR Anna-Carina Blessmann

Ein Musikstudio im eigenen Haus

Vor knapp zwei Jahren - also mitten in der ersten Corona-Welle - kam ihm dann die Idee, einen eigenen Song zu produzieren. Nach und nach hat Kemper sich in Eigenregie ein kleines Studio zu Hause aufgebaut: Mit professionellem Mikro, zwei Keyboards, Schalldämmung, einem Computer mit entsprechender Software.

Die Songs mischt Kemper komplett selbst ab: Er ist Leadsänger und Backgroundchor und spielt mithilfe seines Keyboards alle Instrumente - unter anderem Schlagzeug, Bassgitarre und Akustikgitarre. Beigebracht hat er sich das Ganze mit der Hilfe von Internetvideos.

Kemper ist Schlager-Fan, vor allem Partyschlager mag er - nur die Musik vom Ballermann, die ist ihm zu simpel. Sein erster eigener Song hat dann dennoch nichts mit Party zu tun, sondern ist eher ernst und persönlich.

"Nachdem ich meinen ersten Song herausgebracht hatte, sagte eine Kollegin: Jetzt musst du aber echt mal etwas Lockeres machen, nachdem du so einen ernsten Titel geschrieben hast."

Hauptberuflich ist Jens Kemper Schulleiter und Chemie- und Physiklehrer. In seiner Freizeit wird er zum Musiker. SWR Anna-Carina Blessmann

Sommer, Sonne und Pina Colada

Sein zweiter Song wurde ein Sommer-Schlager mit dem klingenden Titel "Sommer, Sonne und Pina Colada". Das Lied wird vergangenen Sommer veröffentlicht.

Im Herbst standen dann Abiturientinnen und Abiturienten vor seiner Bürotür im Eifel-Gymnasium, erzählt Kemper. Sie wollten wissen, ob sie für ihr Abi-Motto seinen Songtitel in "Sommer, Sonne und ABI Colada" abwandeln dürfen. Sie durften und der Vorschlag gewann bei der Abstimmung.

"Das hat mich echt berührt. Denn ich unterrichte die Jahrgangsstufe 13 gar nicht, sondern bin für die 'nur' der Schulleiter. Das erfüllt mich ein bisschen mit Stolz."

"Sommer, Sonne und ABI Colada" in kürzester Zeit

Anfang dieses Jahres textete Kemper seinen Song auf das Abi-Motto um und machte ihn tanzbarer: "Bei den Schülerinnen und Schülern kribbelt es da auch in den Füßen, ihren Abi-Erfolg feiern zu können."

"Die frische Luft duftet nach Freiheit, wir atmen ganz tief ein. Mit jedem Zug kommt sie zurück, die Leichtigkeit des Seins."

Kemper veröffentlichte den Song kurz vor der Abi-Feier. So konnte der Titel mit neuem Text und wummernden Beats beim Abschlussfest seine Live-Premiere feiern.

Nächste Projekte stehen an

Die nächsten Songs sind schon in der Mache: Kemper hat einen weiteren Party-Schlager und zwei Balladen schon eingesungen. Jetzt müssen sie noch mit der Musik abgemischt werden. Im Sommer soll dann ein Mini-Album mit allen Songs von Jens Kemper erscheinen.