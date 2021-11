Schulleiter aus der Eifel: Weniger Corona-Tests bringen Kinder in Gefahr

per Mail teilen

Ab Montag wird in den Schulen nur noch ein Mal statt zwei Mal wöchentlich ein Corona-Test durchgeführt - trotz stark steigender Neuinfektionen auch unter Schülern. Oliver Pick, Leiter einer Grundschule im Eifelkreis und stellv. Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung hält das für den falschen Weg.

SWR Aktuell: Herr Pick, ab Montag gelten die neuen Regelungen für die Corona-Tests an den Schulen, die eine Reduzierung dieser Tests vorsieht. Was halten Sie von dieser Strategie der Landesregierung?

Oliver Pick: Zahlreiche Schulen aus allen Ecken des Landes melden ja stark steigende Infektionszahlen. Wir haben Bereiche, in denen Kinder wieder in Quarantäne müssen, teilweise ganze Schulklassen. Das sind Rückmeldungen aus der Region.

Oliver Pick leitet eine Grundschule im Eifelkreis Bitburg-Ptüm und ist stellv. Vorsitzender des VBE Rheinland-Pfalz VBE Rheinland-Pfalz

Da ist dieser Rückschritt der Testungen in dieser aktuellen Lage nicht nachvollziehbar. Anfragen von den Schulen, ob man denn die Testungen bei zwei Mal pro Woche nicht belassen könne in dieser Lage, werden vom zuständigen Ministerium aber abgelehnt.

Alles Wichtige zu Corona-Selbsttests an rheinland-pfälzischen Schulen

Und nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer sind da betroffen und machen sich Gedanken. Wir haben auch viele Rückmeldungen von Eltern, die beispielsweise Kinder haben, die zur Risikogruppe gehören. Die machen sich große Sorgen, weil denen natürlich auch ein wichtiger Anker genommen wurde, also die Sicherheit, auch ein zweites Mal in der Woche zu testen und festzustellen, es liegt keine Infektionsgefahr vor. Das fehlt denen jetzt.

Eltern kritisieren die Reduzierung der Corona-Tests

Da kommen dann auch berechtigte Fragen. Warum riskiert man das jetzt? Warum müssen Eltern, die jetzt wochenlang und monatelang große Rücksicht genommen haben, auch große Befürchtungen hatten, warum muss man jetzt wieder neuerlich Risiken eingehen? Das Bildungsministerium gibt zwar immer an, dass die Zahlen nach einem PCR-Test es ja begründen würden, dass man jetzt einen Schritt zurück macht, nämlich hin zu einer Testung pro Woche. Aber wir fragen uns wirklich weit über die Region hinaus, was das soll. Da gibt es Schulen, die große Infektionszahlen aufweisen. Und da machen sich Eltern wie auch Kollegien wirklich Sorgen um die Kinder.

SWR Aktuell: Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Gefahren?

Oliver Pick: Die Gefahren liegen einfach darin, dass bestimmte Varianten auftreten können, wo man im Nachgang feststellt: Die Kinder infizieren sich nicht nur, sondern auch der Verlauf wird stärker. Wir haben bei Impfdurchbrüchen, beispielsweise bei Kolleginnen und Kollegen, mittlerweile die Erfahrungen gemacht, dass es Kollegen gibt, die dann tatsächlich knapp zwei Wochen flach liegen, mit Fieber und mit einer schweren Erkrankung. Das ist zwar noch nicht Intensivstation, aber das ist schon sehr belastend. Genauso ist das auch bei Kindern. Und gerade bei den Grundschülern sind das ja die Kinder, für die es noch gar keine Impfung gibt, die also gar keine Alternative haben.

"Durchseuchung auf Kosten der Kinder"

Wir haben schon den Verdacht, dass jetzt eine Durchseuchung angestrebt und das dies auf Kosten der Gesundheit dieser Kinder ausgetragen wird. Einige Kinder zeigen ja auch schon stärkere Symptome, als das bislang der Fall war. So gibt es beispielsweise im Süden von Rheinland-Pfalz Schulen, da sind Kinder mit einem schweren Verlauf aufgetaucht. Diese Rückmeldungen gibt es bereits. Auch das Ministerium ist darüber informiert.

Von daher verstehen wir und auch der VBE im Moment überhaupt nicht, warum nicht gerade jetzt gesagt wird, wo die Entwicklung so nach oben zeigt und die die Zahlen wieder steigen, sollte eben genau dieser Rückschritt der Testungen nicht gemacht werden. Dass es trotzdem gemacht wird, ist in unseren Augen absolut fahrlässig.

SWR Aktuell: Im Gegenzug wird mit der neuen Verordnung festgelegt, dass ungeimpfte Pflegekräfte sich ab Montag täglich testen müssen. Wird da mit zweierlei Maß gemessen?

Oliver Pick: Ja, das ist seit Wochen zu beobachten. Jetzt dieser Rückschritt auf eine Testung pro Woche. Parallel verpflichtet man Pflegekräfte zur täglichen Testung, wenn sie nicht geimpft sind. Das verstärkt schon jetzt den Eindruck, dass tatsächlich eine Durchseuchung dieser Kinder befürwortet wird und auch am Ende durchgeführt werden soll. Man muss nur aufpassen, dass der Schuss nicht nach hinten losgeht.

Wenn man nämlich feststellt, dass die Verläufe, von denen man bis jetzt gedacht hat, dass sie bei Kindern schwächer ausfallen, eben nicht leicht sind und ein gewisses Gewicht haben. Wie bei manchen Impfdurchbrüchen in den Kollegien. Wenn ich zwei Wochen flach liege und zu nichts mehr imstande bin, dann ist das doch kein leichter Verlauf mehr. Es ist schon so, dass man die Kinder in den Blindflug schickt. Wieder mal!

SWR Aktuell: Wenn die Gefahr einer Infektion für die Kinder so hoch ist, können die Schulen dann nicht von sich aus zwei Mal bis drei Mal wöchentlich testen?

Oliver Pick: Wir als Schule haben keinen eigenen Haushalt, kein eigenes Budget. Deshalb haben wir keine finanziellen Mittel, um jetzt noch eine zweite Testung pro Woche durchführen zu können. Wir haben auch nicht die Lagerbestände an Selbsttests, um das zu machen. Es gibt zwar Pools für Notfälle, sollte es eine Infizierung eines Kindes geben. Die Pläne sehen dann vor, entsprechend die Klasse an fünf Tagen konsequent zu testen. Aber diese Pool-Lösungen dienen ja wirklich nur für diesen Fall und sind nicht dafür gedacht, dass man da trotzdem noch eine zweite Testung pro Woche damit abhält. Von daher haben wir als Schule überhaupt keine Handhabe, auf eigene Faust eine zweite Testung durchführen zu können.

Das Interview führte SWR-Redakteurin Solveig Naber.